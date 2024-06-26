Geniş Aile geri dönüyor! Senaristi duyurdu

2009- 2011 yılları arasında yayınlanan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, dizinin popüler karakterleri Cevahir ve Ulvi'ye odaklanacak yeni bir film projesinin geleceğini duyurdu.

İnay, X üzerinden paylaştığı gönderide, Geniş Aile evreninin sevilen karakterleri Cevahir ve Ulvi'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan film senaryosunun tamamlandığını müjdeledi.

Bu haber, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı.

Cevahir ve Ulvi adını taşıyacak olan bu yeni film projesi, Geniş Aile hayranlarının uzun süredir beklediği bir gelişmeydi.

Hayranların merakla beklediği bu yeni film projesinin çekim ve yayın tarihleriyle ilgili detaylar ise netlik kazanmadı.