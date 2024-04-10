Geri dönme sinyali veren Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan bombardıman

Nilay Abdal
Geri dönme sinyali veren Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan bombardıman
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medya hesabından Uğur Dündar’a açık mektup yazan ve “siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından “Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması ve sonrasında kaybetmesin ardından televizyon programında “Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

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“SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM”

Kemal Kılıçdaroğlu’da sosyal medya hesabından Uğur Dündar’a sert ithamlarda bulunmuş, uzun bir açık mektup yayınlamıştı. Mektubunda Uğur Dündar’ın ithamlarına karşılık olarak, “Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm. Tarih kimi affedecek, kimi affetmeyecek?

Bu soruyu da not düşelim zaman göstersin…” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim” sözleri gündem olmuştu.

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“OTUR OTURDUĞUN YERDE”

Kemal Kılıçdaroğlu’na karşıtlığı ile bilinen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tartışmaya dahil oldu.

Kılıçdaroğlu’nun verdiği siyasete tekrar geri dönme mesajını eleştiren Özcan, “Birileri oturduğu emekli koltuğundan “Yeni yönetimi” tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…”Anadolunun Emeklisi’” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Özcan’ın sert yanıtı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun Tanju Özcan’a yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, UĞUR DÜNDAR'IN TARİH ONU AFFETMEYECEK SÖZLERİ SONRASINDA YAZDIĞI AÇIK MEKTUP:

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KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNA UĞUR DÜNDAR'IN YANITI:

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