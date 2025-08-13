Geri dönüş yolculuğu başlıyor! THY uçağıyla özel kafeste götürülecek

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı’nda yakalanan yavru goril Zeytin, Nijerya’ya iade ediliyor. THY ile taşınacak Zeytin, rehabilitasyon merkezinde korunacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı olarak görünen kafes tipi bir yük 22 Aralık 2024'te takibe alındı.

Kutuyu inceleyen ekipler, içerisinde nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapılan yavru gorilin ülkesi Nijerya'ya geri dönmesi için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şefkatle koruduk, sevgiyle büyüttük, uğurlamaya hazırlanıyoruz.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve CITES belgesi olmadan taşınmak istenen yavru goril, ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman bakıcılarımız eşliğinde özenle korundu. Nesli tehlike altında olan bu özel canlının, uluslararası sözleşmelerle(CITES) koruma altında olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle ismini, "Zeytin" koyduk. O artık sadece bir hayvan değil; doğaya, masumiyete ve yaşama olan saygımızın simgesi.

CITES Sekretaryası ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz titiz sürecin ardından, Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya'ya iade işlemlerini başlattık. Hayvan refahını merkeze alarak; yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim koşulları, stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık.

Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak. Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

