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Gezi ve eğlence teknelerine yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

İstanbul Boğazı'ndaki gezi ve eğlence teknelerinde sahte içki denetimi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tekneleri denetledi, sahte içki araması yapıldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:54
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Gezi ve eğlence teknelerine yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Gezi ve eğlence teknelerine yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
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İstanbul'da yılbaşına az bir zaman kala boğazda gezi ve eğlence hizmeti veren teknelerde sahte içki denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Yaptığımız denetimlerde numuneler alıyoruz. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 500 tane numune alındı. Bunlardan 17 tanesinde olumsuzluk tespit edildi. Bugüne kadar 235 gıda denetimi gerçekleştirdik. 5 bin 800 işletmemize yaklaşık 70 milyon liraya yakın idari para cezası kestik" dedi.  



Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala alkol zehirlenmelerinin önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Boğazda gezi ve eğlence hizmeti veren teknelerde sahte içki satışına yönelik denetim gerçekleşti. Yapılan denetimlerde ürünlerin barkodları ekipler tarafından kontrol edildi. İşletmelerin ruhsatlarının alkol satışına uygun olup olmadığı denetlendi.

"EN İYİ DENETLEYİCİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR" 
Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yılbaşı öncesinde alkol denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek "Hem karada hem de denizde denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün de sahil güvenlik ekiplerimizle beraber boğaza açılacak teknelerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerde ilk önce evraklarını kontrol ediyoruz. Barkod okuma cihazlarıyla alkollerin bandrollerini kontrol ediyoruz. Ayrıca işletmelerin; alkol sunumuyla ilgili belgeleri var mı? Hijyen belgeleri var mı? Ruhsatları var mı? Bunların hepsine dikkat ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde numuneler alıyoruz. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 500 tane numune alındı. Bunlardan 17 tanesinde olumsuzluk tespit edildi. Bugüne kadar 235 gıda denetimi gerçekleştirdik. 5 bin 800 işletmemize yaklaşık 70 milyon liraya yakın idari para cezası kestik. Özellikle vatandaşlarımızın yılbaşı öncesinde alkolle ilgili bilindik yerlerden bilindik markaları kullanmasın istiyoruz. Alkolle ilgili zehirlenmeler olumsuzluklara sebep oluyor. En iyi denetleyici tüketicinin kendisidir" diye konuştu.  

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