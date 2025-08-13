Gıda güvenliği için sıcak hava alarmı! Uzmanlardan kritik öneriler

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, sadece bunaltıcı bir his yaratmıyor, aynı zamanda sofralarımıza ulaşan yiyeceklerin güvenliğini de tehdit etti.

Yüksek sıcaklıklar, gıda bozulmasını hızlandırarak gıda zehirlenmelerine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda yiyecek saklama ve tüketim alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu konuda alınması gereken önlemleri net bir şekilde ortaya koydu.

Sıcaklığın Gıda Üzerindeki Etkisi Yaz aylarında sıcaklıkların 30°C’yi aşması, bakterilerin çoğalma hızını artırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Dr. Robert Tauxe, “Sıcak hava, özellikle et, süt ürünleri ve deniz ürünleri gibi çabuk bozulan gıdalarda Salmonella ve Listeria gibi patojenlerin hızla çoğalmasına zemin hazırlar” dedi.

Yayımlanan bir CDC raporuna göre, yaz aylarında gıda kaynaklı hastalık vakalarında %20’lik bir artış gözlemlendi. Bu durum, özellikle uygun saklama koşulları sağlanmadığında daha da kritik hale geldi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Birleşik Krallık’taki Gıda Standartları Ajansı’ndan (FSA) mikrobiyolog Dr. Lisa Ackerley, yiyeceklerin uygun sıcaklıklarda saklanmasının hayati olduğunu belirterek, “Buzdolaplarının 5°C’nin altında, dondurucuların ise -18°C’de tutulması gerekiyor. Sıcak havalarda buzdolabı kapısının sık açılması bile iç sıcaklığı etkileyerek gıdaların bozulma riskini artırabilir” dedi.

Ackerley, özellikle piknik ve açık hava etkinliklerinde soğuk zincirin korunmasının önemine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) gıda güvenliği raporuna göre, sıcak havalarda gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenleri arasında uygun olmayan saklama koşulları ve çapraz bulaşma yer aldı.

WHO uzmanı Dr. Maria Neira, “Yiyeceklerin hazırlanma ve saklanma süreçlerinde hijyen kurallarına uyulmaması, sıcak havalarda sağlık risklerini katlıyor” uyarısında bulundu.

PRATİK ÖNLEMLER NELER?

Uzmanlar, sıcak havalarda gıda güvenliğini sağlamak için şu önerilerde bulundu:

Soğuk Zinciri Koruyun: Çabuk bozulan gıdaları alışverişten hemen sonra buzdolabına yerleştirin. Piknik veya seyahatlerde soğutucu çantalar kullanın.

Çapraz Bulaşmayı Önleyin: Çiğ et ve sebzeleri ayrı kaplarda saklayın, farklı doğrama tahtaları kullanın.

Hızlı Tüketim: Pişmiş yemekleri 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmayın.

Hijyen: Yiyecek hazırlamadan önce ellerinizi en az 20 saniye yıkayın.