Gıdısından kurtulmak isteyenlerin dikkatine

Gıdı bölgesine deoksikolik asit isimli bir maddenin enjekte edilmesi, ameliyatsız gıdı eritme yöntemidir; ancak bu işlem tek seansla bitmez. Bu madde, yağ hücrelerinin parçalanarak vücuttan atılmasını sağlar. Her mezoterapi seansı 15 dakika kadar sürer. Aralıklı olarak yapılan seanslar sonunda arzu edilen sonuç elde edilir. Bu tedavi ortalama 4-8 hafta içinde kalıcı bir etki yaratır. Bu yöntem, çene hattını daha ince göstermek isteyen, gıdı bölgesinde yağlanma problemi olan kişiler için uygundur; ancak yaşlanma veya kilo alıp verme nedeniyle oluşan gıdı derisinin sarkmasına çözüm olacak bir yöntem değildir. Her seansın ardından hafif şişlikler oluşabilir, ayrıca eriyen yağların yerini yenileri almaz. Özellikle obezite hastalarında mezoterapi ile gıdı küçültmesi beklemek yanlış olur.

GIDI İÇİN LİPOSUCTİON NASIL YAPILIR?

Bu liposuction türü kısa süren bir işlemdir, ancak önce kişinin doktor tarafından uygun görülmesi gerekir. Kişi işleme uygunsa prosedür başlatılabilir. Cerrahi işlemde önce kişiye anestezik ilaç verilir. Sonra çene altına veya kulak arkasına bir veya birkaç küçük kesi yapılır. Bu kesilerden bölgeye kanül denilen ince bir boru sokulur. Kanülün diğer ucu vakumlu bir alete bağlıdır. Cerrah, kanülü hareket ettirerek yağ tabakasını parçalar ve vakumla alır. Bu işlemle yağ tabakası çıkarılırken çene altı biçimlenir. İşlem bittikten sonra kesiler dikilir. Ameliyat sonrası hafif morluklar ve ağrılar normaldir. Bu durum burun estetiği operasyonları gibi birçok cerrahi işlemden sonra görülebilir.

Hafif morluk, kızarıklık ve ağrılar geçicidir. Olası sorunlar hakkında kişiye doktor tarafından bilgi verilir ve gerekirse taburcu olmadan önce ilaç yazılır. İşlemden sonra günlük yaşama dönüldüğünde birkaç hafta boyunca çeneyi sıkan kıyafetlerden ve aksesuarlardan kaçınmak gerekir. Bu sürede ayrıca boyun kaslarını zorlayabileceği için egzersizlere de mola vermek doğru olur.

Çene altındaki yağları alarak estetik bir görünüm sağlamak için seçilen gıdı aldırma işlemleri farklı şekillerde yapılabilir. Gıdı ameliyatı olmak istiyorsanız veya bu işlemler hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman doktorların çalıştığı bir sağlık kuruluşuna başvurmak yararlı olabilir. Fakat işlemlerden önce mutlaka doktorun konudaki deneyimi hakkında bilgi edinmeli ve gıdı aldırma yöntemi iyi seçilmelidir.