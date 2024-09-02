Gıdısını aldırdı 10 yaş gençleşti. Değişimi sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gıdısını aldırdı 10 yaş gençleşti. Değişimi sosyal medyada gündem oldu

Bir Rus kadının gıdı estetiğiyle geçirdiği operasyon, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Operasyon sonrası görünümündeki belirgin değişim, kadını adeta tanınmaz hale getirdi. Söz konusu video, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.

Güzellik standartlarına ve güncel moda anlayışlarına uyum sağlamak amacıyla estetik operasyonlar son dönemlerde giderek yaygınlaşmış durumda. Estetik müdahalelerin büyük değişimlere ve bazen de hayal kırıklığına yol açması, sosyal medyanın sıklıkla ilgisini çekiyor. Bu bağlamda, bir Rus kadının estetik operasyonu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Kadının gıdı estetiği için geçirdiği operasyonun öncesi ve sonrası görüntülerini içeren video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir dikkat çekti. Videoya yapılan yorumlar, estetik müdahalenin etkileri hakkında geniş bir tartışma yarattı.

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ESTETİK BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Uzmanlar, estetik bağımlılığı konusuna dikkat çekiyor. Bu psikolojik durum, bireylerin fiziksel görünümünü sürekli olarak değiştirme isteğiyle karakterize ediliyor ve bilinçsizce yapılan estetik müdahalelerin zararlı olabileceği vurgulanıyor.

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