Girdikleri evde değerli eşya bulamayınca kombi ve televizyonu çaldılar

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Girdikleri evde değerli eşya bulamayınca kombi ve televizyonu çaldılar
Kastamonu’da balkondan girdikleri evde değerli eşya bulamayan hırsızlar, televizyonları ve kombiyi çalıp kayıplara karıştı.

Hırsızlık, Kastamonu'nun İsmailbey Mahallesi Aşağı İmaret Sokak'ta oldu.

Gece saatlerinde H.A.'ya ait olan evin bahçesindeki balkondan eve giren hırsızlar, eşyaları karıştırarak bir süre kıymetli bir şeyler aradı.

Evde değerli şeyler bulamayan hırsızlar iki adet televizyon ile kombiyi sökerek çalarak kayıplara karıştı.

Şüphelileri kaçarken gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Olay yeri inceleme ve polis ekipleri, eve gelip inceleme yaptı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattığını duyurdu.

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