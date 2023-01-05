5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

57 litre sahte içki ele geçirildi

Giresun'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 57 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:01
Takip Et

Giresun'da 57 litre sahte içki ele geçirildi

57 litre sahte içki ele geçirildi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Bulancak, Dereli ve Güce ilçelerinde sahte alkollü içki imal ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 57 litre el yapımı sahte alkollü içki, alkol damıtma cihazı, alkol yapımında kullanılan 8 varil, 2 derece, sahte içki yapımında kullanılan 8 çuval toz şeker ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
3
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
6
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
7
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.