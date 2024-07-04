Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

Kaynak: DHA
Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

Giresun’de kontrolden çıkarak yuvarlandığı yamaçtaki fındık bahçesinde ters dönen çekicinin sürücüsü 18 yaşındaki Emirhan Çoban ile araçtaki 13 yaşındaki Utku Dalman hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde meydana gelen olayda, Emirhan Çoban’ın kullandığı 28 DR 728 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrolde araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Utku Dalman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

76747-1.jpg

Son Haberler
Arkadaşına şaka yapmak istedi karşısına inek çıktı Video
Arkadaşına şaka yapmak istedi karşısına inek çıktı
Akhisar’da apartmanın çatısına yıldırım düştü Yerel Haberler
Akhisar’da apartmanın çatısına yıldırım düştü
Piknik tüpüyle LPG'li aracını çalıştıran sürücü gündem oldu Video
Piknik tüpüyle LPG'li aracını çalıştıran sürücü gündem oldu
Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi yapacağım' demiş Gündem
Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi yapacağım' demiş
Tuvaletini klozete yapan köpek görenleri şaşırttı Video
Tuvaletini klozete yapan köpek görenleri şaşırttı
Çekirdeksizini ürettiler. Avrupa'da kapış kapış gidiyor Yerel Haberler
Çekirdeksizini ürettiler. Avrupa'da kapış kapış gidiyor
Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada Gündem
Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada