Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

Merkez ilçeye bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde meydana gelen olayda, Emirhan Çoban’ın kullandığı 28 DR 728 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrolde araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Utku Dalman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.