Giresun’da otomobil dereye yuvarlandı. 1 ölü

Kaynak: İHA
Giresun’da otomobil dereye yuvarlandı. 1 ölü
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Konak köyünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçe merkezine giden Mehmet Bölük, Alucra sapağında direksiyon hakimiyetini kaybedince 28 AAG 209 plakalı otomobili Tamzara Irmağı'na yuvarlandı.

Saatler sonra olay yerinden geçen yolcu otobüsündeki vatandaşlar yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsündeki yolcuların da yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılardan Mehmet Bölük’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölük’ün eşi Bedriye Bölük ise yaralı olarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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