Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, Gümüşhane’den Giresun Doğankent istikametine seyir halinde bulunan Yaşar Kılıç (63) idaresindeki 24 AAJ 287 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ş.Z (56) idaresindeki 28 ACE 518 plakalı kamyon ile Doymuş köyü Güvenlik tüneli çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Yaşar Kılıç sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Giresun Eğitim ve Araştırma sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaşar Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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