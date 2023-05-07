Giresunspor maçının devre arasında skandal ortaya çıktı. Erman Toroğlu açıkladı

Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin devre arasında Erman Toroğlu canlı yayında Türk futboluna karıştıracak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Giresunspor maçının devre arasında skandal ortaya çıktı. Erman Toroğlu açıkladı

A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, "Acaba maçın hakemini (Bahattin Şimşek) sabahleyin MHK Başkanı (Lale Orta) aradı mı? Ne tuhaf konuşuyorum değil mi... Bakalım, bakalım." diyerek büyük bir skandalın işaretini verdi.
LALE ORTA, GÖZLEMCİYİ ARADI MI?
Erman Toroğlu, bir gün önce de Lale Orta'nın bir büyük takımın maçı sonrası gözlemcilerini arayarak not telkininde bulunduğunu söylemişti.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor. Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi"

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