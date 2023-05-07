Skandal gerçekmiş! Rıdvan Dilmen Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları doğruladı ve Lale Orta'nın aradığı ismi canlı yayında açıkladı.

Skandal gerçekmiş! Rıdvan Dilmen Erman Toroğlu'nu doğruladı

Erman Toroğlu'nun torpilli hakem iddiası üzerine Rıdvan Dilmen, "Erman Toroğlu'nun söyledikleri doğruymuş. Zaten niye yalan söylesin? Bir gözlemciyi arayıp 'Raporunu değiştir' denir mi, böyle şey mi olur ya?

"LALE ORTA ARIYOR VE..."

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, hakem Kadir Sağlam. Görüş açısındaki penaltıyı vermiyor. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Kadir Sağlam'a düşük not veriyor.

Lale Hanım, Erol Ersoy'u arıyor ve yüksek not vereceksin diyor. Erol Ersoy olmaz diyor. Ve o günden sonra görev vermiyorlar Erol Ersoy'a. Bu bir skandaldır!" açıklamasında bulundu.

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

"Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor.

Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi."

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