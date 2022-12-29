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Hakan Keleş'ten flaş Trabzonspor açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta sahadan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:47
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten flaş Trabzonspor açıklaması

Hakan Keleş'ten flaş Trabzonspor açıklaması
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Son 4 maçta 10 puan topladıklarını hatırlatan Keleş, "Maça iyi başladık. İlk yarı iyi bir oyunumuz vardı. Golü de bulduk. Goller de bulabilirdik. Fakat ikinci yarıya iyi başlayamadık. Golü de yedik. Son dakikalarda bulduğumuz gol bize 3 puan getirdi. İnanılmaz şekilde oyuncular istekliydi. Sadece ikinci yarının belli bölümlerinde biraz sıkıntılar çektik." dedi.

Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedeflediklerine değinen Keleş, "Lig uzun bir maraton. Güzel bir gidişatımız var. 4 maçta alınan 10 puan. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu galibiyetimizi yeni yıla girerken Giresunspor camiası ve taraftarlarımıza hediye ediyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeni yıl tatilinin ardından başlayacaklarını kaydeden Keleş, "Trabzonspor iç sahada inanılmaz şekilde baskın oynayan bir takım. Biz de iyi gidiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerimiz var. Giresun halkına bir de Trabzonspor galibiyeti hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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