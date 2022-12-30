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İşte Trabzonspor gerçeği. Geçen sezonu mumla arıyor

Geçen sezon ligin 15. haftasında 39 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 13 puan daha az toplayarak 26 puanda kaldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:29
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Geçen sezonu mumla arıyor. İşte Trabzonspor gerçeği

İşte Trabzonspor gerçeği. Geçen sezonu mumla arıyor
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Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 15 haftalık döneminde 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

Trabzonspor, 15 haftalık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 31 gol atıp 11 gol yerken bu sezon 22 gol atıp 20 gole engel olamadı. Böylelikle 9 gol az atan Karadeniz ekibi, 9 gol de fazla yedi.

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken bu sezon 15 haftalık dönemde aynı sayıda mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 ve VavaCars Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 15 haftada yenilgi görmemişti.

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Ben Tosunpaşa
30.12.2022 14:10
Tabii daha çok arar geçen sezonu tff ve mhk desteği çektimi mumla değil löküsle arasanız boş  
 
futbolsever
30.12.2022 13:35
Nekadar ararsa aransın olmaz, çünkü Avcı sözleşmesini ÇUVAL ile 3 yıl uzattı gerisi teferruat...  
 
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