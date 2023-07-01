Giresunspor'dan ayrılan Borja Sainz'in yeni takımı belli oldu

Giresunspor'un geçen sezon başında İspanya'nın Alaves takımından transfer ettiği Borja Sainz, başarılı futboluyla dikkat çekmişti.

Sainz, Giresunspor ligden düşmesine rağmen 34 maçta 14 gol atıp, 10 da asist yapmayı başarmıştı.

Takımı ligden düşünce ayrılan Sainz'in yeni takımı belli oldu. Sainz, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'e imza attı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, Borja Sainz'in sözleşmesini tamamladık. 3 yıllık sözleşme imzaladık" diye duyurdu.