Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı

Düzenleme: Kaynak: T24
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, gittiği bir mekânda yer bulamaması üzerine mekân sahipleri ve çalışanlarıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre, Güleç Izgara adlı restoranda doluluk nedeniyle kendisine yer verilmeyen savcı, sinirlenerek çalışanlara ve mekan sahibine hakaretlerde bulundu.

Savcı Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek için gittiği mekânda yer bulamayınca yarım saat sonra gelmesi söylendi. 45 dakika sonra tekrar gelen savcı, yine yer bulamaması üzerine öfkelendi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, çalışanların pazar günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirtmesi üzerine savcı ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. İddialara göre savcı, çalışanlara "Ağzınıza s*çacağım", "Hepinizi süründüreceğim" gibi ifadeler kullandı. Tartışmanın büyümesi üzerine savcı, mekânın sahibine "Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim" dediği ileri sürüldü.

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Mekânın sahibinin gelmesinin ardından tartışma daha da büyüdü. Savcının mekânın sahibine, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?”, “Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği iddia edildi.

Tartışmanın ardından savcı Koca, jandarmayı arayarak mekânın sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı. Olay sonucunda 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 12'si serbest bırakılırken, üç kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı.

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