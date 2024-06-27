Ceyda Düvenci gittiği ülkenin imajına büründü. Sosyal medya yıkıldı

Tanzanya'nın büyüleyici manzaraları arasında bir tatil süren ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, bu özel kaçamağında oğluyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Yıllarca imzası haline gelen sarı ve kısa saçlarından vazgeçen Düvenci, bu sefer Afrika'nın sıcak rüzgarlarını saçlarında hissetmeye karar verdi.

Geleneksel Afrika örgülerini tercih ederek, hem yeni bir tarz denemiş oldu hem de tatilinin son günlerine farklı bir hava kattı.

“TATİLİN BU ÇILGIN SON GÜNLERİNDE KENDİMİ YENİLENMİŞ HİSSEDİYORUM”

Instagram hesabından bu yeni imajını takipçileriyle paylaşan Düvenci şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Hiç denememiştim saçlarımı böyle… hep merak ediyordum…kısmet bugüneymiş… sonrası, öncesi… Çılgın tatilin son günleri…"

Düvenci'nin bu cesur değişikliği, sosyal medya takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı.

Bazıları bu yeni görünümüyle onu daha da canlı ve enerjik bulurken, bazıları ise klasik tarzını özlediklerini ifade etti.

Özel hayatında da yeni bir sayfa açan Düvenci, sekiz yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra, kalbini radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırmış durumda.

İkili, sosyal medyada paylaştıkları samimi fotoğraflarla aşklarını gözler önüne seriyorlar ve hayranlarından bolca destek alıyorlar.

Ceyda Düvenci'nin bu yeni başlangıcı, hem kişisel hem de profesyonel hayatında taze bir enerji ve ilham kaynağı olmuş gibi görünüyor.

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?

Ceyda Düvenci, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olmasıyla biliniyor.

16 Nisan 1977'de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Düvenci, oyuncu İsmail Düvenci ve müzik öğretmeni Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olarak büyüdü.

Kariyerine 1990'ların başında televizyon dizileri ve sunuculuk yaparak başladı ve "Sabah Şekerleri" programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Düvenci, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama alanında yüksek lisans yapmıştı.

Oyunculuk kariyerine 1995 yılında "Palavra Aşklar" dizisiyle adım atan Düvenci, "Binbir Gece" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle hafızalarda yer etmişti.

Düvenci, kişisel yaşamında da birçok kez evlilik yapmış, Kaan Girgin, Engin Akgün ve Bülent Şakrak ile olan evliliklerinden iki çocuk sahibi olmuştu.

Serebral palsi tedavisi gören kızı Melisa'nın hikayesinden esinlenerek çocuk kitapları yazmış ve bu alanda da adından söz ettirmişti.

Sahne sanatlarına olan ilgisiyle de bilinen Düvenci, e.s.e.k (Espri Standartları Enstitüsü Kurumu) tarafından sahnelenen oyunlarda rol alarak tiyatro dünyasına da adım atmıştı.

Ayrıca, görme engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışmıştı.

Ceyda Düvenci, oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra, seslendirme sanatçısı olarak da çalışmalar yapmış ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almıştı.

Sanatı ve sosyal sorumlulukları birleştiren bu değerli sanatçı, Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutmakta.