Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki

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Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki

Kıbrıs'ta gerçekleşen bir ödül töreninde, sunucu Ceyda Düvenci'nin "En az konuşana ödül vereceğiz" demesi üzerine "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibi susarak tepki verdi. Düvenci'ye durumu toparlamaya çalışsa da seyirciler, ekibe destek verdi.

Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde yaşanan ilginç bir olay, törene damgasını vurdu. Sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci, sahnede espri amaçlı "En az konuşana ödül vereceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibi sessiz kalarak tepkisini ortaya koydu.

Durumun farkına varan Ceyda Düvenci, sahnede durumu toparlamaya çalışsa da seyircilerin desteği "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibine yöneldi. Seyirciler, ekibin sessiz protestosunu alkışlarla desteklerken, sosyal medyada da konu hakkında birçok yorum yapıldı.

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