Ceyda Düvenci yeni haliyle güneşe karşı pozlar verdi. Eti hamuru bırakmıştı resmen erimişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ceyda Düvenci yeni haliyle güneşe karşı pozlar verdi. Eti hamuru bırakmıştı resmen erimişti

Ceyda Düvenci, güneşe karşı verdiği bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşarak eti hamuru bırakarak eridikten sonraki bu görüntüleri dikkat çekti.

Ceyda Düvenci, boşanmasının ardından zayıflama sürecine girip, Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Sosyal medyada sıkça paylaşımlar yaparak dikkat çeken Düvenci, bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, “Sakla Beni” dizisindeki 'Filiz' karakteri ile tanınmıştı.

Son dönemde hem aşk hayatı hem de kilo vermesiyle gündemde yer aldı.

2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenen Düvenci, 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırdı.

Boşanma sürecinin ardından diyet yaparak 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

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Ceyda Düvenci, fit görünümüyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Bikinili fotoğraflarını paylaşarak, fiziksel değişimini gözler önüne serdi.

"UZAK DURDUM"

Düvenci diyet süreciyle ilgili olarak, “Birinci bölümden sonra daha düzenli bir beslenme programına geçtim. İki öğün yerine tek öğünle beslenmeye başladım. Et tüketmiyorum ve hamur işlerinden tamamen uzak durdum. Eskiden ekmek ve zeytinyağlılarla sık sık yediğim şeylerden vazgeçtim. Disiplinli bir şekilde bu süreçten geçtim ve 1.5 ayda 63-64 kilodan 58 kiloya düştüm” açıklamasında bulunmuştu.

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