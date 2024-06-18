Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor

Düzenleme: Esma Karayel
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra yeni sevgilisi Esra Akpınar'ın fotoğrafını sosyal medya üzerinden ilk defa paylaştı.

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.

Şakrak'ın, “Maviye Sürgün” adlı dizinin çekimleri sırasında tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması, boşanma kararının temel sebeplerinden biri olarak öne sürüldü.

Esra Akpınar, hakkında çıkan söylentilere “Aramızda Kalmasın” programında verdiği demeçte, “Benim yüzümden biten bir evlilik yok” diyerek cevap verdi.

Bülent Şakrak, şu anda sevgilisi Esra Akpınar ile tatildeyken, onunla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşarak altına “Çiçek” notunu ekledi.

Diğer yandan, Ceyda Düvenci de Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladı.

ESRA AKPINAR KİMDİR?

Esra Akpınar, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi olarak tanınmakta. İkili, Şakrak'ın "Maviye Sürgün" dizisinin setinde tanışmış ve bir süre sonra yakınlaştı.

Akpınar, Şakrak'ın eski eşi Ceyda Düvenci ile olan boşanmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekmiş ve bu konuda magazin programlarına açıklamalarda bulunmuştu.

Şakrak, Akpınar ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden resmi olarak duyurmuş ve birlikte tatil yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Akpınar, Şakrak'ın "Çiçek" notuyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada yer aldı.

İŞTE KEZ PAYLAŞILAN RESİM...

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İŞTE ESRA AKPINAR'IN GÖZ DOLDURAN RESİMLERİ...

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