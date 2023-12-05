Giydiği taytla katedralin önünde poz verdi. Tüm dikkatleri üstüne çekti

Barcelona'da bir katedrali ziyaret eden vücut geliştirme sporcusunun verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Giydiği taytla katedralin önünde poz verdi. Tüm dikkatleri üstüne çekti

Bir erkek turist Barcelona’da katedralin önünde taytla verdiği pozla gündeme geldi. Katedrali görmeye gelen diğer ziyaretçilerin tüm dikkatini üzerine çeken adamın o videosu tartışma yarattı.

Vücut geliştirme sporcusunun yürüyerek poz verdiği görüntüler çok konuşuldu.

Arkadaşına telefonu vererek kendisini yürürken çekmesini istedi.

Ara ara arkasına dönerek kameraya bakan o kişinin üzerindeki tayt gündem oldu.

Katedrali görmeye gelen turistlerin dikkatini üzerinde toplayan o adamın videosu tartışma yarattı.

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BARSELONA KATEDRALİ TARİHİ VE YAPISI

On üçüncü ila on beşinci yüzyıllar arasında inşa edilmiş olup, esas çalışmaları on dördüncü yüzyılda yapılan katedral, dünyaca bilinen bir tarihi yapıdır.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, Katalan kiliselerinde yaygın olan sıradan dış cephenin üzerine neo-Gotik cephe inşa edildi.

Katedral, Romalıların dini inançları yüzünden idam ettiği Eulalia anısına inşaa edildi.

Rivayete göre Aziz Eulalia çırılçıplak soyularak bir direğe bağlanır ve bu şekilde ölmesi için sokakta tek başına bırakılır. O sırada bahar mevsimi olmasına rağmen kar yağmaya başlar ve kar Aziz Eulalia’nın bedenini kaplayarak onun ölmesini engeller. Bu duruma sinirlenen Romalılar bu kez onu, içi bıçak dolu bir fıçıya sokar ve caddeden aşağı yuvarlar. Halen Aziz Eulalia’nin cenazesi Barselona Katedrali’nde bulunmaktadır.

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Gotik mimarinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilen ön cephe üzerinde simgeler taşır. Bu simgelerin en çok göze çarpanı bakıldığında insanları hayran bırakan 100 melekten oluşan heykellerdir.

Ön cephe 1889’da bitmesine rağmen ortadaki büyük kule 1919’te bitmiştir. İki yanda bulunan birbirinin aynı iki kule ve ortadaki büyük kule ile bunların vitray süslemeleri, oymaları ve heykelleri göz kamaştırır.

Avluda St. Eulalia’ya uygulanan 13 cezanın temsili için, 13 Roma kazı bulundurulur. Kimi rivayetler ise St. Eulalia’nin öldüğünde 13 yaşında olduğunu ve kazların bunu simgelediğini söyler. Bu kazlı yoldan Katedrale geçilir.

Bahçesi, bahçedeki havuzu, yüzyıllardır yerinde duran palmiyeler ve kemerli yolu Barselona Katedrali’nin ihtişamına ihtişam katar.

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