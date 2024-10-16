Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek sosyal medyada gündem oldu

Büyük Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan bir köpek sosyal medyada gündem oldu.

14 Ekim'de, Alex Lang adlı paraşütçü, 138 metre yüksekliğindeki piramidin üzerinde uçarken, zirvede hareket eden bir şey fark etti. Yakınlaştığında bunun bir köpek olduğunu gördü. Lang, köpeğin tepede dolaştığını ve yukarıda uçan kuşlara havladığını belirtti.

Bu olağandışı görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı. İzleyenler, köpeğin nasıl bu kadar yükseğe tırmanabildiğini merak etti. Bazıları durumu esprili bir şekilde yorumlarken, diğerleri köpeğin güvenliği için endişelendi.

Piramitlere tırmanmak yasak. Ancak bir köpeğin bir şekilde zirveye ulaşması büyük ilgi uyandırdı.

Köpeğin nasıl tepeye çıktığı veya ne kadar süre orada kaldığı bilinmiyor. Ayrıca, sonunda nasıl kurtarıldığı da açıklanmadı.