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Gizem Karaca makyajsız ve cesur. Paylaştığı video olay oldu

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj videosuyla cesaretini ortaya koydu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 03:01
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Gizem Karaca sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj videosu ile takipçilerini şaşırttı

Gizem Karaca makyajsız ve cesur. Paylaştığı video olay oldu
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Güzel görünmek adına onlarca kez bıçak altına yatan ve magazin muhabirleri tarafından makyajsız görünmemek adına onlarla adeta köşe kapmaca oynayan ünlülere inat, oyuncu Gizem Karaca çok cesur bir harekete imza attı ve sosyal medya hesabından bir makyaj videosu paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyadan makyajlı ve makyajsız hallerini gösteren bir video yayınladı. Karaca'nın değişimini gözler önüne serdiği paylaşım hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Pek çok takipçisi Karaca'yı bu cesur hareketi için tebrik ederken makyajsız halinin de son derece güzel olduğuna dair pek çok yorum da yapıldı.

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