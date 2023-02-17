AHBAP ile deprem bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti

En son Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterini canlandıran oyuncu Gizem Karaca, deprem bölgesine giderek AHBAP ile birlikte depremzedelere yardım götüren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Günlerdir afet bölgesinde olan ve paylaşımlarıyla orada yaşanan acıları yansıtmaya çalışan oyuncu sosyal medyadaki bazı paylaşımlara isyan etti.

"Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikâyeler paylaşamazsınız ya" diyerek sitem eden Karaca şunları yazdı:

"Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor, ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışılıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor bir süre daha yediğinizi, içtiğinizi, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu oranızı buranızı göstermemeniz? Size hayran olan belki binlerce insan var evlerinden çıkmak zorunda kalan ve senin o 'güzel' hayatını takip eden."



