17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • AHBAP ile deprem bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti

AHBAP ile deprem bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti

AHBAP ile günlerdir afet bölgesinde olan oyuncu Gizem Karaca, hayat normalmiş gibi paylaşımlar yapanlara kızarak "Bunun bence bir adabı olmalı" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:58
Takip Et

Gizem Karaca isyan etti! "Normalleşme bu kadar kolay olamaz"

AHBAP ile deprem bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti
+
Aa
-

En son Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterini canlandıran oyuncu Gizem Karaca, deprem bölgesine giderek AHBAP ile birlikte depremzedelere yardım götüren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Günlerdir afet bölgesinde olan ve paylaşımlarıyla orada yaşanan acıları yansıtmaya çalışan oyuncu sosyal medyadaki bazı paylaşımlara isyan etti.

"Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikâyeler paylaşamazsınız ya" diyerek sitem eden Karaca şunları yazdı:

"Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor, ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışılıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor bir süre daha yediğinizi, içtiğinizi, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu oranızı buranızı göstermemeniz? Size hayran olan belki binlerce insan var evlerinden çıkmak zorunda kalan ve senin o 'güzel' hayatını takip eden."


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
2
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.