Gizli kapıyı açan jandarma şok yaşadı

Kaynak: İHA
Gizli kapıyı açan jandarma şok yaşadı
Tekirdağ’daki jandarma ekipleri, belirli bir adreste gerçekleştirdikleri arama sırasında, evin gizlenmiş bir bölümünde özel iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilmiş kenevir bitkileri buldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı bir evde kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin adrese yaptığı ziyarette, evin içinde gizlenmiş bir kapı keşfedildi. Gizli kapının açılmasıyla yapılan detaylı aramada, iklimlendirilmiş ortamda yetiştirilen iki kök kenevir bitkisi, beş gram kubar esrar ve bir gram esrar tohumu ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramalarda, biri kuru sıkı olmak üzere iki adet tabanca, iki adet tabanca şarjörü, elli bir adet tabanca mermisi, bir adet esrar öğütücü, iki metre karelik iklimlendirme çadırı, iki adet led aydınlatma lambası, iki adet vantilatör, bir adet hava nemlendirici, bir adet termometre, üç adet varil ve bir adet ampermetre bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

bayram.jpg

kenevir7.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu