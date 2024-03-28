Gizli kapıyı açan jandarma şok yaşadı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı bir evde kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin adrese yaptığı ziyarette, evin içinde gizlenmiş bir kapı keşfedildi. Gizli kapının açılmasıyla yapılan detaylı aramada, iklimlendirilmiş ortamda yetiştirilen iki kök kenevir bitkisi, beş gram kubar esrar ve bir gram esrar tohumu ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramalarda, biri kuru sıkı olmak üzere iki adet tabanca, iki adet tabanca şarjörü, elli bir adet tabanca mermisi, bir adet esrar öğütücü, iki metre karelik iklimlendirme çadırı, iki adet led aydınlatma lambası, iki adet vantilatör, bir adet hava nemlendirici, bir adet termometre, üç adet varil ve bir adet ampermetre bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.