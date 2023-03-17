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Glikoz Ölçüm Cihazı yardımı ne kadar genişletildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletiyoruz." diye açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:45
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Glikoz Ölçüm Cihazı yardımı genişletildi mi

Glikoz Ölçüm Cihazı yardımı ne kadar genişletildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 0-14 yaş aralığındaki tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcılarına verilen Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nın, 0-22 yaş aralığını kapsayacak şekilde genişletildiğini, yardımdan faydalanmak isteyen depremzedelerde ise ihtiyaç sahipliği kriterinin aranmayacağını bildirdi. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için bu yıl Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nı yaşama geçirdiklerini belirtti.

Destekten daha fazla vatandaşın yararlanabilmesini sağlayacaklarını belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları sürüyor. Buna ek olarak tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptık. Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde desteğimizi genişletiyoruz."

DEPREM BÖLGESİNDE İHTİYAÇ SAHİPLİĞİ KRİTERİ ARANMAYACAK

Bakan Yanık, bu yardımın verilmesinde deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik kolaylıklar sağlayacaklarını söyledi. Bakanlıkça alınan 987, kola takılan glikoz ölçüm sensörünü geçen ay deprem bölgesine ulaştırdıklarını anımsatan Yanık, "Şimdi de tip-1 diyabet tanısı almış, deprem bölgesindeki afetten etkilenen 0-22 yaş arasındaki tüm afetzede vatandaşlarımızı, ihtiyaç sahipliği kriterleri aranmadan programımızdan faydalandırıyoruz." şeklinde konuştu.

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