Glock’un mucidi Gaston Glock hayatını kaybetti

Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Glock, silah firması “Glock"u 1963'te Avusturya’da kurdu. 1980’li yıllarda "Glock" marka tabanca geliştirildi.

Öte yandan elde edilen bilgilere göre, ABD’de güvenlik kurumlarının yüzde 65'inden fazlası Glock marka silah kullanıyor.

Ayrıca Türkiye'de de çok sayıda saldırıda 'hayalet silah' olarak tabir edilen Glock kullanıldı.

SİLAH BİRÇOK SUİKASTTE KULLANILDI

Glock marka silah, 2006 yılında Danıştay 2. Dairesi üyelerine silahlı saldırı düzenlendiğinde kullanılmıştı. Saldırıda daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti.

Trabzon’da da rahip Andrea Santoro 6 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzhan Akdin tarafından Glock marka silahla öldürülmüştü.