Göçmen botundaki bebek denize düştü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçerken düzensiz göçmen botundan denize düşerek kaybolan bebek için Türkiye Sahil Güvenliği çalışma arama kurtarma çalışması başlattı.

KAYNAK: İHA
Göçmen botundaki bebek denize düştü

İHA'nın haberine göre, bir düzensiz göçmen grubunun Yunanistan’ın Midilli Adası'na ulaştığının ve düzensiz göçmen beyanına göre Türk kıyılarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra grup içerisinden bir düzensiz göçmenin bebeğinin denize düştüğünün Yunan makamlarınca bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda şimdiye kadar her hangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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