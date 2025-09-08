Göçmen kuşların cenneti: Çelebibağı’nda flamingo dansı!

Her yıl göçmen kuşların durak noktası olan Çelebibağı, Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 farklı kuş türü barınıyor.

Baharın gelişiyle bölgeye ulaşan flamingolar ve diğer göçmen kuşlar, sulak alanlarda muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Van Gölü kıyılarında gözlenen flamingo, angut, balıkçıl ve yaban ördeği gibi türlerin bölgenin ekosistemi için önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, sulak alanların korunmasının kuş göçlerinin sürekliliği ve biyolojik çeşitliliğin devamı için hayati olduğunu ifade ediyor.

Göle yüzmeye gelen İlyas İşler isimli vatandaş, "Çelebibağı'na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz" dedi.

Kuş cennetinde 12 yeni tür gözlendi