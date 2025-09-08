Göçmen kuşların cenneti: Çelebibağı’nda flamingo dansı!

Kaynak: İHA

Van Gölü’nün Çelebibağı sahili, kış öncesi 200’e yakın kuş türünü ağırlıyor. Flamingolar ve göçmen kuşlar görsel şölen sunarken, sulak alanların korunması ekosistem için kritik önem taşıyor.

Her yıl göçmen kuşların durak noktası olan Çelebibağı, Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 farklı kuş türü barınıyor.

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-1.jpg

Baharın gelişiyle bölgeye ulaşan flamingolar ve diğer göçmen kuşlar, sulak alanlarda muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-2.jpg

Van Gölü kıyılarında gözlenen flamingo, angut, balıkçıl ve yaban ördeği gibi türlerin bölgenin ekosistemi için önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, sulak alanların korunmasının kuş göçlerinin sürekliliği ve biyolojik çeşitliliğin devamı için hayati olduğunu ifade ediyor.

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-3.jpg

Göle yüzmeye gelen İlyas İşler isimli vatandaş, "Çelebibağı'na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz" dedi.

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-3.jpg

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-4.jpg

gocmen-kuslarin-cenneti-celebibaginda-flamingo-dansi-yenicag-5.jpg

Kuş cennetinde 12 yeni tür gözlendiKuş cennetinde 12 yeni tür gözlendi

Kuş cenneti Sultan Sazlığı tadilat bekliyorKuş cenneti Sultan Sazlığı tadilat bekliyor

Son Haberler
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
İYİ Partili Yüksel Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Başkan Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede