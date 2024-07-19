Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar

Göçmenler İngiltere’nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde isyan çıkardı. Ülke basının aktardıklarına göre Leeds’te sosyal hizmetler uzmanları bir çocuğu Harehills’deki aileden almak istedi. Sosyal hizmetler uzmanlarının bu adımım atmak istemesi ile bölgedeki göçmenler isyan çıkardı.

Sosyal medyada da gündem olan görüntülerde göçmenlerin bölgede isyan çıkardıkları, olay yerine gelen polis arabasının etrafını sardıkları ve ellerine ne geçerse polis arabasına fırlattıkları görüldü.

İddialara göre göçmenler polis arabasını devirdi, bisikletler ile polis aracına hasar verdi ve yine bölgede bulunan bir çift katlı otobüsü de ateşe verdiler.

Polis merkezinden yapılan açıklamada bölgeye daha fazla polisin sevk edildiği, yolların ulaşıma kapatıldığı bölge sakinlerinin uzak durmaları gerektiği kaydedildi.

Çıkan olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelere devam ediyor.