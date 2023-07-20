Göğün Asil Çocukları kitabı çıktı. Yazar Savaş Erman dokuz ülkücü şehidin hayatını anlattı

Editör: Özge Ceren Çimen

Mustafa Pehlivanoğlu, Cevdet Karakaş, İsmet Şahin, Fikri Arkan, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Orkan, Ahmet Kerse, Halil Esendağ ve Selçuk Duracık isimleri Türk Milliyetçileri arasında birer sembol olarak görülürler. 12 Eylül Darbesi’nden sonra farklı dönemlerde darağacına gönderilen 9 ülkücünün hayatları yazar Savaş Erman tarafından kaleme alındı.

Göğün Asil Çocukları kitabında 9 idamlık Türk milliyetçisinin hatıratlarına yer veriliyor. Yazar Erman Savaş kitabın tanıtımında, ‘‘ Bu kitap, vatan için, devlet için, millet için yaşamış, idam edilmiş, uçmağa varmış, dokuz ülkücü yiğidin sessiz avazıdır’’ ifadelerini kullanıyor.

Uzun yıllar emek verilen kitapta, darağacına gönderilen ülkücü 9 ismin el yazılarıyla tuttukları günlükleri, kalemlerinden dökülen şiirleri, zarfsız gönderilmiş mektupları, fotoğrafları ve daha birçok belge toparlanmıştır. Yazar, idam edilen 9 ülkücünün yakınlarından topladığı bilgileri de kitabın bölümlerine ekledi.

Kitabın takdim bölümünde Kaptan Mustafa Can ise, ‘‘Göğün Asil Çocukları çileyle dertlenip, şehitlerin manevi mirasına sahip çıkıyor ve onların şahsında tüm vatanperver yiğitlerin iade-i itibarına, ilk kez gün yüzüne çıkan, devirlerinde saklı kalmış en hususi evrak ve hatıralar üzerinden abidevi bir katkıda bulunuyor’’ ifadelerini kullandı.

PEON yayınevi tarafından çıkarılan ve İlteriş Vakfı tarafından desteklenen kitap, böylece raflardaki yerini almış oldu.