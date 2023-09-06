Göğüs ağrısı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan göğüs ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan göğüs ağrısıyla ilgili detaylar…

GÖĞÜS AĞRISI NEDİR?

Göğüs ağrısının diğer nedenleri arasında akciğer sorunları, hazımsızlık, reflü, kas gerginliği, göğüs kemiğine yakın kaburga eklemlerinde iltihaplanma sayılabilir. Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabilir.

GÖĞÜS AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs merkezinde rahatsız edici basınç, sıkışma, yanma, gerginlik veya ağrı hissi

-Bir ya da iki kolda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı, uyuşma, sıkışma, karıncalanma veya diğer rahatsız edici hisler

-Nefes darlığı

-Ani bulantı veya kusma-Baş dönmesi

-Olağandışı yorgunluk hissi

-Soğuk terleme

GÖĞÜS AĞRISININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Göğüs ağrının niteliğini, şiddetini, ilişkili semptomlarını ve hastanın belirli bir hastalık için risk faktörlerini anlamak, doktorun her potansiyel nedenin olasılığını değerlendirmesine ve hangi teşhislerin dikkate alınması ve tedavide hangi adımların atılacağını karar vermesine yardımcı olabilir.

Ayırıcı tanı, doktorların bir hastalığın olası nedenlerini dikkate almak ve sonra ortadan kaldırmak için kullandıkları bir düşünce sürecidir. Tıbbi öykü, fiziksel muayene veya birtakım testlerden daha fazla bilgi toplandıkça, nihai cevaba ulaşılana kadar potansiyel tanı listesi daraltılır.

Göğüs ağrınızın nedenini hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmek ve hemen tedavi etmeye başlamak için ileri teknoloji ve ayrıntılı görüntüleme testleri uygulanır. Göğüs ağrısı her zaman kalp krizine işaret etmese de hasta acil servise başvurduğunda doktorlar ilk olarak kalp krizi üzerinde dururlar. Zira göğüs ağrısına yol açabilen nedenler arasında yaşam için en acil tehdit kalp krizidir. Kalp sorunlarına bağlı olmayan göğüs ağrısı nedenleri için ise doğru tedavi yöntemi ile çoğu hasta için semptomlar ortadan kalkar. Örneğin proton pompası inhibitörleri (PPI), Reflü ve gastritin neden olduğu göğüs ağrısı için en yaygın tedavidir. Tedavi genellikle yüksek dozda PPI ile başlar. Reflü ve gastritin semptomları azaldıktan sonra, PPI dozu semptomları kontrol eden en düşük miktara indirilir. Semptomları kontrol etmek için iki veya daha fazla ay ilaç tedavisi gerekebilir. Göğüs ağrısına yol açan diğer sağlık sorunları için en yaygın ve etkili tedavi, ağrı sinyallerini bloke eden bir ilaçtır. Göğüs ağrısı bir kas probleminden kaynaklandığında, ısıtma yastığı, germe egzersizleri veya ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler gibi basit tedaviler de ağrıyı hafifletebilir.