Göğüs büyüklüğünün kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri. Ünlü estetikçi profesör açıkladı

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, göğüs büyüklüğünün kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri açıklayarak uyarılarda bulundu.

Göğüs büyüklüğünün kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri. Ünlü estetikçi profesör açıkladı

Editör: Ali Öncü

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda göğüs büyüklüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, “Kadınlarda göğüs büyüklüğünde omuzlara büyük bir yük biner ve sırtın, omurganın yükünü arttırır. Mutlaka cerrahi operasyon ile göğüs küçültülmeli hem kadın yükten kurtulmalı hem de daha özgüvenli hissetmelidir” sözlerini kullandı.

“PSİKOLOJİK OLARAK CİDDİ ŞEKİLDE KADINLARI RAHATSIZ EDER”

Kadınlarda göğsün normalden büyük olmasının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Akbaş şunları belirtti:

“O büyüklüğün oluşturduğu ağırlık hissi ile omuzlara ağır bir yük biner, omuzlara büyük bir yük biner ve sırtın, omurganın yükünü arttırır. Zaman içerisinde aşırı göğüs büyüklüğü kadınlarda sırt ağrısı, boyun ağrısı ve ağırlığın getirdiği alt kısımlarda pişikler, yaralar gibi bir takım sağlık sorunları oluşuyor. Kadınların ucu ameliyatlara kadar giden göğüs büyüklüğü sağlık sorunlarının dışında psikolojik olarak ciddi şekilde kadınları rahatsız eder”

KADINLARDA MEME BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ

-Aşırı kilo alıp verme

-Adet dönemi

-Hamilelik

-Emzirme

-İlaçlar

-Fibrokistik değişiklikler

-Genetik faktörler

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