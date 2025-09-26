Gökçek soruşturmalarına takipsizlik verilmişti! Mansur Yavaş 54 dosya için yeniden harekete geçti!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının ardından yeni bir adım daha attı. ABB, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri eliyle yürütülen süreçlerde; Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan ve kesinleşen takipsizlik kararlarına karşı yeni bir hukuki girişim başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu dosyaların "kanun yararına bozma" yoluyla yeniden incelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık aracılığıyla başvurunun Adalet Bakanlığı’na iletilmesi talep edildi. Başvuru, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Avukat Büşra Çaycı Erbil tarafından yapıldı. Başvuru sonrası konuşan Avukat Erbil, "Temennimiz odur ki adil ve eşit bir yargılanma süreci işlesin herkes için" dedi.

Başvuruda, "Gökçek'in imzasının bulunmasına rağmen imzası yok sayılarak takipsizlik verilen hafriyat usulsüzlüğü, hava aracı alımı, uçuş okulu kurulumu ve BELBETON’un özelleştirilmesi" gibi başlıkların da aralarında bulunduğu 54 dosya yer alıyor.