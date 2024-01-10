Yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. 7 yıldır Türkiye’de değildi

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. 7 yıldır Türkiye’de değildi
Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Gökhan Özen’in yeni hali herkesi şaşırttı.

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Özen, birkaç ay önce Türkiye’ye geri döndü. 7 yıllık hasretin ardından ülkesiyle ve sevenleriyle buluşan Özen’in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı.

2000’li yıllara damgasını vuran, “Aramazsan Arama, Benim İçin N’apardın’ gibi şarkılarla herkesin zihninde yer edinen Gökhan Özen, uzun süredir Türkiye’den uzakta yaşıyordu. Birkaç ay önce ülkesine geri dönen Özen, yeni projeler için harekete geçti.

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Ünlü şarkıcı, dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı ve yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Gökhan Özen, yüzündeki değişiklik için, “Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.” açıklamasını yaptı.

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