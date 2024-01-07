Gökhan Türkmen oje sürdüğü için eleştirilmişti. İlk kez konuştu

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Gökhan Türkmen oje sürdüğü için eleştirilmişti. İlk kez konuştu
Son zamanlarda oje sürmesi ile ve bu fotoğrafları paylaşması ile eleştirilen Gökhan Türkmen, eleştiriler sonrası ilk kez konuştu. Türkmen, "oje sürmeyi seviyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ojeli görüntüleri nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen ve hakaret boyutuna ulaşan yorumlardan sonra Türkmen, tırnaklarındaki oje ve müzik çalışmalarıyla ilgili muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Müzik çalışmalarından bahseden sanatçı yeni single'ını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıklarken oje ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

TÜRKMEN: ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ

Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum.

Şarkıları dillere pelesenk olan Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünya evine girmişti.

GÖKHAN TÜRKMEN'İN 2 KIZI VAR

Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

İŞTE GÖKHAN TÜRKMENİ'İN ELEŞTİRİLEN OJELİ FOTOĞRAFLARI

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