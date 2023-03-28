Göktaşının çarptığı Soyuz MS-22 uzay aracı, mürettebatsız şekilde Dünya’ya geri döndü

Uzay aracının inişi için geniş güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler, zırhlı araçlar ve ilkyardım araçları uzay aracının inmesini bekledi.

Rusya'nın kontrol merkezi de Soyuz MS-22'nin inişini izledi.

Geçtiğimiz sene göktaşı çarpması sonucu hasar alan Soyuz MS-22, Roscosmos uzmanları tarafından incelendi ve radyatör bölümünde oluşan hasarın büyük bir hasar olmadığı belirtilerek tekrar onarımı için çalışmalar yapılacağı açıklandı.

Bu açıklama, Soyuz MS-22 uzay aracının hasar görmesine rağmen onarılabilir durumda olduğunu gösteriyor. Rus uzmanların incelemeleri sonrasında aracın tamir edilerek tekrar kullanılabileceği belirtiliyor. Bu, Soyuz uzay araçlarının ne kadar dayanıklı olduğunu ve uzaydaki tehlikelere karşı nasıl korunduğunu gösteren önemli bir örnek olabilir.