Gökten çamur yağacak! 3 bölge için tarih verildi

Meteoroloji, yeni haftanın tahmin raporunu yayınladı. Raporda, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

3 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VAR

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecidir. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27