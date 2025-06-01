Gökyüzünün Kartalları 114 yaşında: MSB’den gurur klibi!

MSB, Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümüne özel bir klip paylaştı.

MSB’nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla,

114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! ✈️



Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz.



Göklerdeki gücümüz daim olsun! ????????… pic.twitter.com/Cc8EoONB3O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2025

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