Gölet faciası öncesi son fotoğraf

Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda dün Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, kendi aralarında gezi programı düzenledi. Gezide Furkan Orçun Akçil (18) ve Servet Karaçil (18) dengesini kaybederek gölete düştü. Öğrencilerin düştüğünü gören servis şoförü Ramazan Aydın (28) ile gençlerin sınıf arkadaşları Halil Erkan (18), Mehmet Can Küçükoğlu (18) ve Konya'dan piknik için gelen Yusuf Keser (38) suya atladı. Gölete atlayanlar Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil'i sudan çıkarırken, kendileri gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi sonrası ailelere teslim edildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu olan Ramazan Aydın'ın cenazesinin bugün öğle vakti Hocalar ilçesi Davılga köyünde, Halil Erkan'ın ikindi vakti Hocalar ilçesi Çalca köyünde, Yusuf Keser'in ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

SON FOTOĞRAFLARI OLDU

Diğer yandan gölette boğulan Halil Erkan tarafından olaydan kısa süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Kurtarılan Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil ile boğulan Mehmet Can Küçükoğlu ve Ramazan Aydın'ın göletin önünde poz verdiği ve bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

(Kaynak: DHA)