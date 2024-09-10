Gollerini Abdülkadir'e hediye etti

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede millilerimiz 3-1 galip geldi.

KEREM ŞOV YAPTI

Millilerimizin golleri 2, 52 ve 87. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İzlanda'nın tek golünü ise 37. dakikada Palsson attı.

GOLLERİNİ ABDÜLKADİR'E ARMAĞAN ETTİ

Attığı 3 gol ile galibiyetin en büyük mimarı olan Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu flaş bir paylaşım geldi. Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gollerini Abdülkerim'e armağan etti.

Genç yıldız paylaşımında "Abdülkadir, senin için. Seni seviyorum" sözlerini sarf etti.

SÖZ VERMİŞTİ

Haftalar öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Abdülkadir ile Kerem Aktürkoğlu özel olarak ilgilenmiş Abdülkadir, Kerem'den gol attığında sihirbaz hareketini yaparak "Senin için Abdülkadir" demesini istemişti.

TAKDİR TOPLADI

Milli yıldızın bu hareketi sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar sözünü tutan Kerem Aktürkoğlu'na iltifatlarda bulundu.