Gölün dibinden 137 yıllık gemi enkazı çıktı. Sapasağlam bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde 137 yıl önce önce batan bir geminin enkazı Michigan Gölü'nde sağlam şekilde bulundu.

T24'ün derlediği habere göre, Milwaukee buharlı gemisi 1886 yılında C. Hickox adlı başka bir gemiyle çarpışmış ve battıktan sonra göl yüzeyinin 109 kilometre altına oturduğu tespit edilmişti. Uzaktan kumandalı bir araç (ROV), buharlı geminin ne kadar battığını tespit edebildi ve sonar teknolojisi kullanılarak geminin enkazına ulaşıldığı açıklandı.

İki geminin çarpışmasının nedeni olarak, kaptanlardan hiçbirinin o zamanki modern seyir kurallarına uymadığı gerekçe gösterildi. Hickox'un kaptanının yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zayıf olduğu, dönmeye ve buhar düdüğünü çekmeye çalıştığı ancak kısa bir süre sonra düdüğe bağlı zincir koptuğu için çarpıştıkları öne sürüldü.

Milwaukee gölün dibine batarak sulara gömülürken, Hickox sağlam kaldı ve gemiye yüzebilen herkes kurtuldu. Her iki kaptan da geçici olarak ehliyetlerini kaybetti.