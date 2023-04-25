Gomis'in ceza almaktan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da Gomis krizi tatlıya bağlanırken Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşananlar gelişmeler ortaya çıktı.

Gomis'in ceza almaktan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray'da yaşanan puan kaybı kadar, Bafetimbi Gomis'in oynamak istememesi de büyük kriz yaratmıştı. Sarı kırmızılılarda Gomis krizi büyümeden önlendi ve Fransız futbolcu dün affedildi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Gomis hiç ceza almadan kurtuldu. Ancak bu gelişmenin yaşanmasında, takım arkadaşlarının büyük etkisi oldu.

GERGİN ANLAR
Teknik Direktör Okan Buruk’un, “Gomis artık oynamak istemiyor” açıklamasının ardından gelişmeleri sosyal medyasından aktaran Gomis, “Sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz” demişti.

Bunun üzerine Kaptan Muslera ile birlikte Zaniolo, Kerem ve Yunus, mesaja "like" (beğeni) bırakmış ve Gomis’in yanında olduklarını ortaya koymuştu.

Her ne kadar Muslera ile Zaniolo, bu beğenilerini geri çekse de, dün Uruguaylı file bekçisi, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir toplantı yaptı. Kaptan’ın, “Gomis’e ceza vermek bize zarar verir. O her zaman yapıcı oldu ve herkesin sevdiği biri” dediği öğrenildi.

Gomis de, takım arkadaşlarından ve hocası Okan Buruk’tan özür dileyerek, “Duygusal bir tepki verdim ama doğru değildi. Hatamın farkındayım” dedi.



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