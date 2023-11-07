Gonca Vuslateri'nden pizzalı Kılıçdaroğlu göndermesi

Oyuncu Gonca Vuslateri, "Bi kaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor.." sözleriyle takipçileriyle dertleşti.

Instagram'da paylaştığı gönderisinde sevgilisiyle pizza yaptığı anlardan bir kare paylaşan oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağ gözüme kan oturan o günlerden geriye ne kaldı ki..

Bi kaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor..

Kelimelerle tarif edemediğimi hissedince kendimi, yemek yapmaya kalkıştığım-yardım ettiğim ve elime yüzüme bulaştırdığım anlara benzettim..

Bazen hayat sizi seçmez. İnsan kendi kendisinin Kılıçdaroğlu’sudur: yeri geldiğinde.

Yalnızca seçimleri kaybetmekten değil, seçimleri yüzünden kendini de kaybedebilir insan..

Bu hafta hazindir ki hep en gergin, en azar dolu, en öfkeli sesler-biçimler-simülasyonlar- hakaret dolu sinapslar.. böyle geçti.. pazartesiye üfleyerek girdim..

İnsanları kendi içimde değil onlara bakınca gördüğüm şeyler arasında ikiye ayırmaya ve her ikiliğe başka isimler vererek, kalbimin odacıklarına hasar vermeyeyim dedim..

Fakat dünya “en zarar veren”le konudan sıyrıldığımız,

ekonomik paketler halinde ve yaşanılması en kolay kötücüllükle paralel bazı pratikler sunmaya başladı.. işimize gelir..

Ben kendi vicdanımın eskisiyim.. antika sevdiğimden midir nedir.. bayılırım incindiğimi söylemeye, çözmeye.. iyi biri olduğumdan hiç değil. Münasebetsizliği bile şıklaştırıyor vicdan sahibi olmak..

Neyse,

O sırada mutfakta sevgilim pizza yapıyordu..

Hamuru açmayı denedim, biraz stresim gider diye..

Hamur açıldı, ben de saçıldım

Üstüme başıma bulaştırdım..

Kelimeler gibi.

En zor şey artık galiba

Sevmek.

En çok da iki kelimeyle kıymetli:

Eskisi gibi.

Not: PİZZA GÜZEL OLDU."