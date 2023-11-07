Gonca Vuslateri'nden pizzalı Kılıçdaroğlu göndermesi

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, erkek arkadaşıyla pizza yaptığı anlardan bir kareyi sosyal medyadan paylaşırken, CHP’den genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Gonca Vuslateri'nden pizzalı Kılıçdaroğlu göndermesi

Oyuncu Gonca Vuslateri, "Bi kaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor.." sözleriyle takipçileriyle dertleşti.

ekran-goruntusu-2023-11-07-135054.png

Instagram'da paylaştığı gönderisinde sevgilisiyle pizza yaptığı anlardan bir kare paylaşan oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağ gözüme kan oturan o günlerden geriye ne kaldı ki..

Bi kaç gündür kelimelerle tarif edilemeyecek kadar motivasyonumu düşüren şeyler üst üste geliyor..

Kelimelerle tarif edemediğimi hissedince kendimi, yemek yapmaya kalkıştığım-yardım ettiğim ve elime yüzüme bulaştırdığım anlara benzettim..

Bazen hayat sizi seçmez. İnsan kendi kendisinin Kılıçdaroğlu’sudur: yeri geldiğinde.

Yalnızca seçimleri kaybetmekten değil, seçimleri yüzünden kendini de kaybedebilir insan..

Bu hafta hazindir ki hep en gergin, en azar dolu, en öfkeli sesler-biçimler-simülasyonlar- hakaret dolu sinapslar.. böyle geçti.. pazartesiye üfleyerek girdim..

İnsanları kendi içimde değil onlara bakınca gördüğüm şeyler arasında ikiye ayırmaya ve her ikiliğe başka isimler vererek, kalbimin odacıklarına hasar vermeyeyim dedim..

Fakat dünya “en zarar veren”le konudan sıyrıldığımız,
ekonomik paketler halinde ve yaşanılması en kolay kötücüllükle paralel bazı pratikler sunmaya başladı.. işimize gelir..

Ben kendi vicdanımın eskisiyim.. antika sevdiğimden midir nedir.. bayılırım incindiğimi söylemeye, çözmeye.. iyi biri olduğumdan hiç değil. Münasebetsizliği bile şıklaştırıyor vicdan sahibi olmak..

Neyse,

O sırada mutfakta sevgilim pizza yapıyordu..
Hamuru açmayı denedim, biraz stresim gider diye..

Hamur açıldı, ben de saçıldım
Üstüme başıma bulaştırdım..

Kelimeler gibi.

En zor şey artık galiba
Sevmek.
En çok da iki kelimeyle kıymetli:
Eskisi gibi.

Not: PİZZA GÜZEL OLDU."

Öne Çıkanlar
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Son Haberler
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor Dünya
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması Dünya
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması
Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti Gündem
Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti
Sanayi Bakanı Kacır: Dijital ekonomiyi büyüteceğiz Ekonomi
Sanayi Bakanı Kacır: Dijital ekonomiyi büyüteceğiz
Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü Gündem
Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü
3 gündür aranan kişi denizde ölü bulundu Gündem
3 gündür aranan kişi denizde ölü bulundu
Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç Video
Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç