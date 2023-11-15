Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Gizemli sevgilisinden hamileydi

Adını gizli tuttuğu sevgilisinden 4,5 aylık hamile olan Gonca Vuslateri anne olmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Bebeğinin ultrason görüntüsünde fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkat çekmişti. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım" notunu düşmüştü.

"MÜKEMMEL BİR SEVGİLİM VAR"

Gonca Vuslateri ismini şimdilik gizli tuttuğu sevgilisi hakkında ise “Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o…. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için… Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım” ifadelerini kullanmıştı.