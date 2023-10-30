Gönen'de takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gönen'de takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Sebepli Mahallesinden Çatak Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 45 TV 827 plakalı otomobil sürücüsü M.K. (59) yolun mıcır olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole düştü.

aw065507-02.jpgOtomobil sürücü M.K. (59) ve içerisinde bulunan E.A. (39), N.G.A. (14), F.A. (71), A.A. (73) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

aw065507-03.jpgJandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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