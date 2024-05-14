Gönlünü iş insanına kaptırdı haberine müthiş yorum geldi

Gündemden düşmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından bir bomba haber daha…

Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Görkem’i canlandıran oyuncu Özge Özacar’ın ünlü bir un firmasının veliahdı olan Oğuz Özmen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İkili, magazin gazetecilerine İstanbul Bebek’te ünlü bir kulüpten çıkarken yakalanmıştı.

Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcıları bu aşkı ve ikili hakkında çıkan haberleri alaya almaya başladı.

İşte güldüren o yorumlar:

-Biz de Şok kasiyerine kaptırmasını beklemiyorduk.

-İş insanına mı, iş insanı parasına mı?

- Cüzdan aşkı. Dünya da bayağı popüler bir aşk çeşidi. İşlerine gelmeyince yıldırım hızıyla biten aşk.

- Kasiyere kaptırsaydı daha sansasyonel olurdu.

Oğuz ÖZMEN KİMDİR?

34 yaşında Gaziantep’te doğan Oğuz Özmen un firması Özmen Un’un veliahdıdır. Robert Koleji bitiren Özmen, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Amerika’daki eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen genç iş insanı halen şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.