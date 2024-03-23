Gönül Yazar ölümden döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Gönül Yazar ölümden döndü
“Taşbebek” lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan hayranlarını üzecek bir haber geldi

Ünlü sanatçıdan gelen üzücü haberi Onur Akay duyurdu.

Dün yaklaşık bir buçuk saat Gönül Yazar’la telefon konuşması yaptığını belirten Akay, ünlü sanatçının bacağında pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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“BİR BACAĞI, BEŞ BACAK GİBİ ŞİŞTİ”

Açıklamalarına devam eden Onur Akay, "Bacağında pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı. İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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